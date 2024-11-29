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Расписание движения пригородных поездов временно изменится с 1 декабря

Изменения связаны с ремонтом путевой инфраструктуры.

Источник: Калининградская железная дорога

С 1 по 20 декабря включительно в связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный — Калининград-Северный вводится временное расписание пригородных поездов.

В частности, некоторые поезда будут курсировать от/до Северного вокзала.

На Светлогорском направлении.

С Северного вокзала будут курсировать электропоезда «Ласточка» № 6715 и № 6723 (время отправления — 14:08 и 18:49 соответственно).

Также Северный вокзал станет конечной остановкой для пригородных поездов № 6700, № 6718 и № 6722, отправляющихся из Светлогорска в 6:30, 16:42 и 18:54.

Кроме того, утренние «Ласточки», ранее отправлявшиеся с Южного вокзала в 7:40 и 10:00, по рабочим дням будут курсировать с Северного вокзала в 7:47 и 10:08 соответственно. В выходные и праздничнее дни оба поезда будут отправляться с Южного вокзала в соответствии с действующим расписанием.

На Зеленоградском направлении.

От/до Северного вокзала будут курсировать вечерние «Ласточки» отправлением из Зеленоградска в 17:18 и из Калининграда 18:57.

Обращаем внимание, что по рабочим дням временно отменяется курсирование пригородных поездов № 6803 и № 7118 от/до Южного вокзала. При этом назначаются две «Ласточки», которые будут отправляться с Северного вокзала в 8:08 и прибывать также на Северный вокзал в 16:18. По выходным дням поезда продолжат курсировать от/до Южного вокзала.

На Балтийском направлении.

Расписание утреннего рельсового автобуса из Балтийска скорректировано на 30 минут. Поезд будет отправляться в 6:17 и прибывать на Северный вокзал в 7:24.

На Мамоновском направлении.

Расписание вечернего пригородного поезда в Мамоново скорректировано на 5 минут. Время отправления с Южного вокзала — 18:05.

Также изменится расписание рельсовых автобусов на маршрутах Голубево — Калининград — Чкаловск и Голубево — Калининград — Гурьевск.