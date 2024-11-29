Расписание движения пригородных поездов временно изменится с 1 декабря

Кроме того, утренние «Ласточки», ранее отправлявшиеся с Южного вокзала в 7:40 и 10:00, по рабочим дням будут курсировать с Северного вокзала в 7:47 и 10:08 соответственно. В выходные и праздничнее дни оба поезда будут отправляться с Южного вокзала в соответствии с действующим расписанием.