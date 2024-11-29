Одну из республиканских трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане

В Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий закрыли участок одной из трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».
Меры ввели на 1240−1362 км автодороги республиканского значения Самара — Шымкент (от границы Актюбинской области до города Аральска). Ограничение касается всех видов транспорта.
«Ориентировочное открытие дороги — 29 ноября 2024 года в 16:00. Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток», — отметили в АО «КазАвтоЖол».