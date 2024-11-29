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Оперативные службы из Иркутска отработали действия при ДТП на ж/д переезде

По легенде, бензовоз КАМАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Работники МЧС отработали действия, которые необходимы при устранении последствий дорожно-транспортных происшествий. По легенде, в Иркутском районе произошла крупная транспортная авария. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

На железнодорожном переезде бензовоз КАМАЗ якобы столкнулся с автомобилем ВАЗ. В это же время ехал грузовой поезд, который попытался экстренно затормозить. Из-за этого локомотив сошел с ж/д путей.

— Движение на федеральных трассах интенсивное. Любое происшествие может повлечь скопление транспорта. Такие учения актуальны и позволяют в условиях, приближенных к реальным, оценить скорость прохождения информации, эффективность взаимодействия оперативных служб и другое, — рассказал Роман Пешков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Аварийно-спасательные формирования устранили течь дизельного топлива в КАМАЗе, помогли водителю и пассажиру из легкового авто. Одного пострадавшего транспортировали на вертолёте, а других — в машине скорой помощи. Подразделения успешно справились с поставленной задачей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР контролирует дело о мошенничестве с домом семьи из Иркутска.