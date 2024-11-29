В Янтарном открылась модельная библиотека. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В октябре 2023 года Янтарная центральная библиотека стала победителем конкурсного отбора регионов на модернизацию библиотек, которая проходит в 2024 году. Модернизацию провели по единому модельному стандарту в рамках госпрограммы “Развитие культуры”. В него входят подключение высокоскоростного интернета, актуализация фондов и обеспечение доступа к различным электронным ресурсам», — говорится в сообщении.
На средства федерального, областного и местного бюджетов проведён капитальный ремонт помещений. Специалисты заменили систему отопления, водоотведения и электроосвещение, обновили стены, пол, потолки, окна, двери, санузлы. Библиотеку оснастили новой мебелью, новейшей оргтехникой, информационными терминалами. Обновили также и книжный фонд.
На первом этаже модельной библиотеки располагаются детское отделение и конференц-зал; на втором — читальный зал, а также взрослый и подростковый отделы. Читательские билеты постепенно будут переводить в электронные, добавили в администрации.
В октябре 2023 года сообщалось, что в 2024-м Калининградской области выделят деньги на покупку третьего автоклуба и двух модельных библиотек.