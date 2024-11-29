В Янтарном открылась модельная библиотека

«В октябре 2023 года Янтарная центральная библиотека стала победителем конкурсного отбора регионов на модернизацию библиотек, которая проходит в 2024 году. Модернизацию провели по единому модельному стандарту в рамках госпрограммы “Развитие культуры”. В него входят подключение высокоскоростного интернета, актуализация фондов и обеспечение доступа к различным электронным ресурсам», — говорится в сообщении.