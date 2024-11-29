Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Степанова рассказала, чем займется на посту министра образования Омской области

В пятницу, 29 ноября 2024 года, зампред правительства Омской области Иван Колесник представил коллективу назначенную накануне министром образования Омской области Ольгу Степанову.

Источник: Freepik

Об этом в своем телеграм-канале рассказала сама Ольга Степанова, сообщив, чем ей предстоит заниматься.

"Впереди у нас много работы, основные задачи губернатор Виталий Павлович Хоценко обозначил вчера в рамках бюджетного послания.

Приоритетными сейчас являются реализация инфраструктурных проектов, повышение качества образования, обновление школьного транспорта, капитальный ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений, модернизация техникумов и колледжей, строительство школ и детских садов, поддержка талантов, воспитание гармонично развитой личности", — отметила министр.

Глава омского Минобра также добавила, что с нового года в ведение министерства образования переходит организация детского отдыха и оздоровления.

«В этой сфере тоже ставятся амбициозные задачи. Детские лагеря должны стать более современными и комфортными. Будем продолжать участвовать в федеральной программе, чтобы улучшать условия отдыха для ребят», — сказала Ольга Степанова.

Добавим, как ранее сообщал «СуперОмск», пост первого замминистра спорта Омской области после назначения Ольги Степановой на новую должность заняла Наталья Иванова.