Движение транспорта в Центральном районе Петербурга временно закроют 1 декабря

Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что в 2025 году в Петербурге начнется ремонт дороги на Невском проспекте. Специалисты обсуждают применение при восстановлении главной магистрали инновационных технологий. Речь идет, например, о георешетке в местах посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. Всего в следующем году планируют работы по 70 адресам.