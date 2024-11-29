Движение транспорта в Центральном районе Петербурга временно закроют 1 декабря. Ограничения будут действовать до 14 декабря. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической службы (ГАТИ).
— Автомобили не смогут проехать по Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы. Там запланирована прокладка инженерных сетей, — говорится в сообщении.
Объехать участок можно будет по Дворцовой набережной, Мраморному переулку и Миллионной улице. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на дорожные указатели.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что в 2025 году в Петербурге начнется ремонт дороги на Невском проспекте. Специалисты обсуждают применение при восстановлении главной магистрали инновационных технологий. Речь идет, например, о георешетке в местах посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. Всего в следующем году планируют работы по 70 адресам.