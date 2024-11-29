«Мне говорят, что я киборг»: впервые белоруске вживили бионический протез

«Честно говоря, мне это даже нравится. Если раньше на меня показывали пальцем, мол, я безрукая — сейчас люди смотрят на это все по-другому. Идет мама с ребенком по улице, и малыш такой говорит: “Мама, а девочка робот. Я себе тоже такое хочу!”. И становиться приятно. Я даже перестала комплексовать».