«Мне говорят, что я киборг»: впервые белоруске вживили бионический протез

Катя Полетило — первый белорусский пациент, кому вживили биоэлектрический протез. С установкой помогла российская компания-разработчик, а с приобретением устройства — международная благотворительная организация.
Сейчас девушке 22 года, она живет в Бресте. Несмотря на отсутствие конечности, Екатерина — активная и уверенная в себе девушка. С помощью бионического протеза она, помимо работы, занимается фотографией, выпечкой и даже сама себе делает профессиональный маникюр.
Sputnik поговорил с Екатериной в преддверии Всемирного дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, и узнал, как бионический протез изменил ее жизнь, каково это — быть киборгом, как работает роботизированная рука и часто ли ее нужно заряжать (спойлер: питается искусственная кисть от кабеля для мобильного телефона)…
Бионический вместо косметического
Много лет Катя носила протез, который лишь внешне был похож на кисть, но не выполнял никакой функции, кроме эстетической. Многие простые вещи, которые обычный человек делает на раз-два, девушке казались непреодолимой преградой. Но, как и всегда это бывает, все изменил случай.
Пять лет назад мама Кати узнала, что есть российская компания, которая разрабатывает бионические протезы, в том числе и для детей. Понимая, что такое устройство может значительно улучшить жизнь ее ребенку, женщина позвонила в фирму, которая производит подобные девайсы, и оставила заявку.
«К тому моменту компания еще не ставила протезы белорусам, у них не было такой возможности. И тут я такая! В итоге мама провела переговоры, и через месяц мы поехали в Москву на протезирование. С бионической рукой я была уже в декабре 2019-го».
Приобрести нужный девайс, который на тот момент стоил десятки тысяч долларов, помог международный благотворительный фонд Unihelp.
«Российская компания со всеми связывалась, искала спонсоров, меценатов. И нашли, насобирали. Стоило все это, конечно, недешево», — рассказывает девушка.
Уже через четыре года пришла пора ставить новый протез — не потому, что старый сломался или истек срок годности: просто Катя из него выросла.
Кибер-девушка.
Протез у Кати — биоэлектрический, подключается к нервной системе с помощью электродов. Когда девушка напрягает мышцы с внутренней стороны руки, кисть совершает хват, с внешней стороны — кисть раскрывается.
«В гильзу встроены датчики. Бионический протез односхватный, я могу им только хватать что-то и отпускать. Это не многохват, когда пальцы могут шевелиться и тому подобное», — описывает принцип работы устройства собеседница.
Екатерина говорит, что у нее очень крепкие мышцы рук, поскольку до установки протеза она все время тренировала кисть — сгибала-разгибала вдобавок с каким-то грузом.
«Что-то нужно поднести — тот же пакет с продуктами — сожмешь руку, и вот так ковыляешь, — смеется девушка. — Из-за этого у меня хорошо развиты эти мышцы, и поэтому с установкой протеза и реабилитацией вопросов не было».
Она признается, что периодически ощущает себя киборгом, когда прохожие на улице слишком заметно реагируют на ее необычное приспособление.
«Честно говоря, мне это даже нравится. Если раньше на меня показывали пальцем, мол, я безрукая — сейчас люди смотрят на это все по-другому. Идет мама с ребенком по улице, и малыш такой говорит: “Мама, а девочка робот. Я себе тоже такое хочу!”. И становиться приятно. Я даже перестала комплексовать».
Заряжать — раз в четыре дня
Технологический процесс в последнее время ушел далеко вперед, и сегодня в мире создают протезы, которые могут даже передавать тактильные ощущения. Конечно, это не тот киберпанк, что показывают в кино, играх и описывают в книгах, но тем не менее.
«Знаю, что компания, где мне делали руку, пытается разработать такой протез, чтобы можно было чувствовать любые прикосновения. Мое устройство на такое пока не способно. Но мне сказали, что в будущем для меня могут сделать многохват или тяговый протез. На все это, конечно, нужно время и деньги…».
Свой протез Катя использует каждый день, к тому же зимой это очень удобно: рука не мерзнет. Другое дело летом, когда внутри все потеет, и проносить целый день устройство удается едва ли.
«Как и любой гаджет, бионический протез имеет свойство разряжаться. Заряжать его просто — телефонным кабелем Type-C. Включаю на зарядку от силы раз в четыре дня, раз в неделю. Смотря как пользоваться. Поработала им — что-то поднесла, сделала, подержала — и выключаю, чтобы не жужжал (у него есть такое характерное свойство) и не пугал людей», — улыбается она.
«Могу даже больше, чем люди с двумя руками»
Катя работает агрономом-семеноводом в сельхозорганизации под Брестом. Отучилась в университете, в сельское хозяйство попала по распределению. Уверяет, что работа интересная.
«Во время посевной, бывает, подъезжаю к сеялке, настраиваю, слежу за нормой высева семян», — поясняет молодой специалист. Можно сказать, она приложила руку (бионическую в том числе) к брестскому караваю.
В свободное время она обожает заниматься выпечкой. И, по признанию собеседницы, с протезом изготавливать торты стало в разы удобнее. До этого Екатерина порой ранила себя ножом в процессе кулинарных экспериментов.
«В выпечке и вообще в любой готовке протез здорово помогает. С его помощью я могу что-то придержать, чтобы второй рукой приготовить тесто, взбить яйца, снять горячую кастрюлю с плиты, помыть полы, постирать одежду, которая “стиралка” не может нормально выжать. Да, непросто… Раньше у меня были комплексы по поводу того, что я инвалид и ничего не могу, по мнению других. Хотя я всегда прекрасно понимала, что могу иногда даже больше, чем люди с двумя руками», — заключает девушка.