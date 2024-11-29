Агрессивный гражданин Узбекистана напал на сотрудницу полиции в Хабаровске

По версии следствия, в ноябре 2024 года в полицию обратилась жительница города Хабаровска, сообщившая о применении в отношении нее насилия со стороны сожителя. Для проверки на место прибыла сотрудник полиции. В подъезде жилого дома она обнаружила мужчину, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, который, по словам очевидцев, применял насилие в отношении своей сожительницы, находившейся в квартире. Иностранец законным требованиям сотрудника полиции не подчинился, оказал противодействие правоохранителю, вступил с ней в борьбу, нанес удар в область лица, вырвался и скрылся с места преступления.