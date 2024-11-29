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Агрессивный гражданин Узбекистана напал на сотрудницу полиции в Хабаровске

Иностранец законным требованиям сотрудника полиции не подчинился и вступил с ней в борьбу, нанеся удар в область лица.

Источник: AmurMedia

Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровска возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, в ноябре 2024 года в полицию обратилась жительница города Хабаровска, сообщившая о применении в отношении нее насилия со стороны сожителя. Для проверки на место прибыла сотрудник полиции. В подъезде жилого дома она обнаружила мужчину, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, который, по словам очевидцев, применял насилие в отношении своей сожительницы, находившейся в квартире. Иностранец законным требованиям сотрудника полиции не подчинился, оказал противодействие правоохранителю, вступил с ней в борьбу, нанес удар в область лица, вырвался и скрылся с места преступления.

При активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю мужчина был задержан, допрошен в качестве подозреваемого, следствием готовятся материалы в целях предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он является гражданином Республики Узбекистан.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия в целях сбора доказательственной базы.