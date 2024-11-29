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Рассказываем, почему введут ограничение движения по Култукской в Иркутске с 1 декабря 2024

Движение транспорта ограничат по Култукской в Иркутске с 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения по Култукской в Иркутске с 1 декабря 2024 вводится из-за строительства тепловой сети от тепловой магистрали по улице Баррикад до ТК-23Д-25 25 со строительством НПС «Ядринцева». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Ограничение движения по Култукской в Иркутске с 1 декабря 2024.

— С 8:00 1 декабря до 22:00 1 февраля закроют движение транспорта по улице Култукской на участке от дома № 172а до дома № 172 на Ипподромной, — уточнили в пресс-службе.

В связи с тем, что вводят ограничение движения по Култукской в Иркутске с 1 декабря 2024, водителей просят заранее планировать маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что работники МЧС отработали действия, которые необходимы при устранении последствий дорожно-транспортных происшествий. По легенде, в Иркутском районе произошла крупная транспортная авария.