Рассказываем, почему введут ограничение движения по Култукской в Иркутске с 1 декабря 2024

Ограничение движения по Култукской в Иркутске с 1 декабря 2024 вводится из-за строительства тепловой сети от тепловой магистрали по улице Баррикад до ТК-23Д-25 25 со строительством НПС «Ядринцева». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.