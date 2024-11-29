Скользкий фоторепортаж: как выглядят улицы Иркутска, которые превратились в каток после аномального дождя

Летом мы жалуемся на жару и скорее хотим снега, а холодной зимой мечтаем о тепле и солнце. Ну что-ж, получите и распишитесь. Вчера в Иркутск на денек заглянула весна и «подарила» сибирякам дождь. И это за месяц до Нового года! Как оказалось, аномальное тепло обернулось большим количеством хлопот.
ГЛАВНОЕ — ИДТИ НЕ СПЕША.
— Всю дорогу шла на цыпочках. Молилась, чтобы не упасть, но все равно поскользнулась, — пожаловалась, тяжело вздыхая, незнакомка, пока я помогала ей подняться. Женщина рухнула прямо передо мной, на пешеходном переходе на пересечении Тимирязева и Партизанской.
Не тротуар, а один сплошной каток. Елена ПАЛЬШИНА На такие ступеньки лучше не наступать. Елена ПАЛЬШИНА.
К слову, этим утром все прохожие напоминали пингвинов: медленно переваливались с ноги на ногу, аккуратно выбирая, куда ступить. Виной всему лужи, которые образовались накануне, 28 ноября. За ночь они замерзли и преподнесли жителям Иркутска «подарок» в виде эдакого катка на всех улицах города.
С детьми только за руку. Елена ПАЛЬШИНА.
Продолжаю путь к работе. Но на Тимирязева, со стороны Площади Павла Чекотова, еще одно препятствие — весь тротуар и ступеньки покрыты толстым слоем льда. Прохожие, спеша на трамвай или маршрутку, опасливо притормаживают. Родители кое-как успевают поймать за руку, поскользнувшихся малышей.
Огромные наледи не обойти. Елена ПАЛЬШИНА Чтобы не упасть, нужно идти со всей аккуратностью. Елена ПАЛЬШИНА.
На Урицкого люди в надежде удержаться на ногах хватаются за фонарные столбы или за друг друга. В «коллективном» падении, к сожалению, пришлось принять участие и мне. Проходившая мимо девушка схватилась за мой рукав, и вот на лед мы уже летим вдвоем. По пути сшибаем с ног еще одного прохожего. Благо, все отделались легкими ушибами. Обид друг на друга держать не стали, ведь каждый понимает — причиной всему погодная аномалия.
Вчера дождь, а сегодня гололёд. Елена ПАЛЬШИНА Пройти и устоять на ногах — основная цель пешеходов. Елена ПАЛЬШИНА Не дорога, а каток. Елена ПАЛЬШИНА ЗИМУ ЖДЕМ В ВЫХОДНЫЕ.
По информации Иркутского гидрометцентра, днем 29 ноября в столице региона ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков, температура +1…+3 градуса, но уже ночью нас снова ждут заморозки: −3 …-5. Напомним, что в Иркутске введен режим повышенной готовности. Сибиряков просят не выезжать в город без особой надобности на личных авто и быть предельно осторожными.
— Улицы продолжают очищать от снега вручную и с помощью спецтехники, — сообщили в пресс-службе администрации города. — Ведется круглосуточная уборка. Вручную очищают тротуары, остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и заездные карманы. Учитывая перепады температур, что приводит к образованию наледи, ведется посыпка дорог и тротуаров. На особом контроле — подходы к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, культуры и спорта.
Не стоить забывать и о льду на крышах. Елена ПАЛЬШИНА.
Ну, а к концу недели придет настоящая зима. В ночь на субботу температура понизится до −10… −12, и днем тоже не поднимется выше нуля: −4…-6. С 1 декабря станет еще холоднее: до −19 ночью, а днем −12…-14.
— Внимательно следим за прогнозом погоды, — отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. — В зависимости от этого вносим корректировки в планы работ.