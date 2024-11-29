Скользкий фоторепортаж: как выглядят улицы Иркутска, которые превратились в каток после аномального дождя

На Урицкого люди в надежде удержаться на ногах хватаются за фонарные столбы или за друг друга. В «коллективном» падении, к сожалению, пришлось принять участие и мне. Проходившая мимо девушка схватилась за мой рукав, и вот на лед мы уже летим вдвоем. По пути сшибаем с ног еще одного прохожего. Благо, все отделались легкими ушибами. Обид друг на друга держать не стали, ведь каждый понимает — причиной всему погодная аномалия.