«Хабаровское долголетие»: пилотный проект стартует в начале декабря в крае

— Я со школы люблю физкультуру, одно время занималась лыжами, ездила на велосипеде. Было время, когда в своем селе Мариинское я ходила в группу здоровья, занималась спортом 10 лет, а потом вышло так, что пришлось оставить село. Переехала в Вяземский район, дома продолжала делать упражнения, бегала по утрам. Сейчас, когда я начала жить в Доме ветеранов, переехала сюда в 2018 году, была рада, что у нас открыли зал лечебной физкультуры. Без раздумий пошла. Наш инструктор Оксана Данилова молодец, она помогает нам восстанавливать наши больные спины, ноги, после занятий улучшается подвижность, выносливость, в потом мы весь день на позитиве и более активны, — делится пенсионерка Тамара Андреевна.