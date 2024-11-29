«Хабаровское долголетие»: пилотный проект стартует в начале декабря в крае

Утро пенсионеров хабаровского специального Дома ветеранов № 1 начинается не с кофе, оно, как известно, поднимает давление. Бабушки и дедушки спешат в зал лечебной физкультуры, чтобы заняться восстановительной гимнастикой и просто пообщаться. В теплом помещении на протяжении часа они выполняют целый комплекс упражнений под чутким контролем инструктора.
Перед разминкой обязательно смерить давление и если показатель выше 160, а пульс 110, то в зал не запустят, идеально, когда 120 на 60, тогда специалисты спокойны за постояльцев Дома ветеранов. На этот раз давление у всех было в пределах нормы, а это значит, что занятия продолжаются и пройдут запланированном темпе.
Руки выше — три, четыре…
Тамаре Андреевне Вербицкой 81 год, она не пропускает ни одно спортивное занятие. На своем примере она показывает подругам и родным, что в любом возрасте можно держать себя в форме и забыть про хандру.
— Я со школы люблю физкультуру, одно время занималась лыжами, ездила на велосипеде. Было время, когда в своем селе Мариинское я ходила в группу здоровья, занималась спортом 10 лет, а потом вышло так, что пришлось оставить село. Переехала в Вяземский район, дома продолжала делать упражнения, бегала по утрам. Сейчас, когда я начала жить в Доме ветеранов, переехала сюда в 2018 году, была рада, что у нас открыли зал лечебной физкультуры. Без раздумий пошла. Наш инструктор Оксана Данилова молодец, она помогает нам восстанавливать наши больные спины, ноги, после занятий улучшается подвижность, выносливость, в потом мы весь день на позитиве и более активны, — делится пенсионерка Тамара Андреевна.
Благодарит своего инструктора и Любовь Петровна Брагина. Она считает, что у них замечательный спортивный зал. Когда шесть лет назад она приехал в Дом ветеранов, то чувствовала себя намного хуже.
— Мне 76 лет, и я не чувствую своего возраста. В школе я занималась лыжами, баскетболом, потом вышла замуж, работала, не было времени. Сейчас я с удовольствием занимаюсь физкультурой. Я очень люблю спорт. Обожаю смотреть по телевизору легкую атлетику, была бы помоложе, тоже бы пошла заниматься гимнастикой и не только, — рассказывает Любовь Петровна.
После выполнения одного упражнения сразу же начинается другое. Теперь уже работают не только мышцы рук, но и ног.
«Руки поднимаем вверх — раз, опустили — два, три, четыре, повторяем движения. Вдох, выдох. Голову повернули в право — раз, повернули влево — два, три, четыре …» — проговаривает несколько раз инструктор-методист по ЛФК Дома ветеранов № 1 Оксана Данилова. Она рассказывает, что с пенсионерами она занимается уже более трех лет. После занятий бабушки и дедушки чувствуют себя намного лучше. Да и посещаемость с каждым разом увеличивается.
Оксана Данилова создала уникальную методику, способную вернуть к жизни даже тех, кто перенес инсульт.
— Самое главное — мотивация, чтобы была цель и задачи у наших ветеранов, и тогда они преодолевают все абсолютно. Моя задача — сделать с пенсионерами зарядку, составить комплекс, методику, и потом уже работать, чтобы и я видела их результаты, и они видели свои результаты", — делится инструктор-методист лечебной физкультуре Оксана Данилова.
В Хабаровском Доме ветеранов № 1 проживают пенсионеры от 76 лет и выше. Некоторые из них труженики тыла, самой старшей женщине — за 98 лет. Для всех постояльцев созданы все условия.
— Если нет сил ходить на физкультуру, но очень хочется, то наш инструктор ходит индивидуально на дом. У Оксаны Даниловой есть своя специальная методика, разработаны упражнения, которые помогают людям подниматься даже после инсульта и они продолжают активно жить дальше. Надо прислушиваться к себе и смотреть свои на силы. Если ты уже не можешь приседать, но можешь ходить — ходи. У нас красивая большая территория, и, когда на улице тепло, они гуляют по территории, занимаются скандинавской ходьбой — у нас она очень развита, — объяснила директор Хабаровского специального дома ветеранов № 1 Анна Пакулова.
Новый день — новый проект.
В Хабаровском крае в начале декабря стартует проект «Хабаровское долголетие», инициированный губернатором Дмитрием Демешиным для улучшения качества жизни пожилых. На первом этапе в Хабаровске и Хабаровском районе проект предоставит пожилым людям бесплатные спортивные, образовательные и культурные мероприятия. Все услуги для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет будут бесплатными, а организаторы получат компенсацию из бюджета края. Это соответствует цели национального проекта «Демография» — увеличению продолжительности здоровой жизни.
— Чтобы присоединиться к проекту, нужно обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства, где нужно подать заявление, предоставить банковскую карту с системой «Мир» и паспорт. Это будет идентификатором получателя услуг проекта. Если пилотный проект будет успешным, его распространят на весь Хабаровский край. Для пенсионеров этот проект будет совершенно бесплатным. На первом этапе к нам уже изъявили желание зайти восемь поставщиков услуг. Это и театр, и изобразительное искусство, и танцы, и бассейн", — прокомментировала заместитель начальника управления министерства социальной защиты Хабаровского края Ирина Рощина.
Помимо анонсированного проекта «Хабаровское долголетие», для поддержания здоровья пожилых людей проходят выезды медицинских бригад в отдаленные территории для профилактических осмотров и диспансеризации. В этом году 614 жителей сельской местности старше 65 лет доставили в медицинские организации, всего охвачено более 146 тысяч граждан старшего поколения.
Проводится и своевременная иммунизация, которая способствует снижению уровня заболеваемости среди пожилых людей, проживающих в учреждениях социального обслуживания.
Люди «серебряного» возраста продлевают свою молодость тем, что увлекаются творческими занятиями, ходят на йогу, плетут маскировочные сети, занимаются волонтерством, и просто проводят время для души в центрах по работе с населением. Каждый выбирает свое, что по душе.