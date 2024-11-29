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Донская прокуратура добилась ремонта в квартирах детей-сирот

Всего помещений, требующих обновления, было 32.

Прокуратура Тарасовского района Ростовской области добилась ремонта квартир 32 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Надзорный орган выяснил, что сиротам выдали квартиры, которые были непригодном состоянии и требовали ремонта.

«Районной администрацией мер к обеспечению прав проживающих не принималось. После вмешательства надзорного ведомства произведен ремонт объектов специализированного жилищного фонда», — пояснили в ведомстве.

Прокуратура