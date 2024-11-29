Донская прокуратура добилась ремонта в квартирах детей-сирот

Прокуратура Тарасовского района Ростовской области добилась ремонта квартир 32 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Надзорный орган выяснил, что сиротам выдали квартиры, которые были непригодном состоянии и требовали ремонта.
«Районной администрацией мер к обеспечению прав проживающих не принималось. После вмешательства надзорного ведомства произведен ремонт объектов специализированного жилищного фонда», — пояснили в ведомстве.