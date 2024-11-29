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Огонь под Каменском-Шахтинским заметили с трассы очевидцы

Очевидцы сообщили о пожаре под Каменском-Шахтинским в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 ноября, с трассы под Каменском-Шахтинским очевидцы заметили сильный пожар. Огонь был виден издалека. Пост об этом опубликован в одном из пабликов VK.

По снятому видео сложно судить о том, что именно видели люди: нельзя понять, где и что горит.

При этом ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о «крупном пожаре на промобъекте в Каменском районе». Известно, что на месте этого возгорания оперативно привлекли 109 сотрудников экстренных служб и 39 единиц техники.

Напомним, также в ночь на 29 ноября на северо-западе региона силами РЭБ уничтожили и подавили 30 БПЛА.