Огонь под Каменском-Шахтинским заметили с трассы очевидцы

Сегодня, 29 ноября, с трассы под Каменском-Шахтинским очевидцы заметили сильный пожар. Огонь был виден издалека. Пост об этом опубликован в одном из пабликов VK.
По снятому видео сложно судить о том, что именно видели люди: нельзя понять, где и что горит.
При этом ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о «крупном пожаре на промобъекте в Каменском районе». Известно, что на месте этого возгорания оперативно привлекли 109 сотрудников экстренных служб и 39 единиц техники.
Напомним, также в ночь на 29 ноября на северо-западе региона силами РЭБ уничтожили и подавили 30 БПЛА.