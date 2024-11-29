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Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая арена

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Ледовую арену школы «Наследие» в Керчи планируют достроить в этом году. Об этом сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

«До конца 2024 года должно завершиться возведение ледовой арены школы “Наследие”, в которой будут открыты группы по хоккею, фигурному катанию и керлингу», — написала она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что уже ведется набор детей на занятия в отделения школы.

Кроме того, в 2025 году в Керчи планируют установить плавательный бассейн, уточнила министр.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи до конца года появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.

В свою очередь Авербух отметил, что строящийся ледовый дворец стал стратегическим решением, поскольку Керчь — это ворота Крыма и второй по численности населения город полуострова.