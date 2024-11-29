Детей уже записывают на хоккей: когда в Керчи появится ледовая арена

«До конца 2024 года должно завершиться возведение ледовой арены школы “Наследие”, в которой будут открыты группы по хоккею, фигурному катанию и керлингу», — написала она в своем Telegram-канале.
Она отметила, что уже ведется набор детей на занятия в отделения школы.
Кроме того, в 2025 году в Керчи планируют установить плавательный бассейн, уточнила министр.
В марте глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи до конца года появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.
В свою очередь Авербух отметил, что строящийся ледовый дворец стал стратегическим решением, поскольку Керчь — это ворота Крыма и второй по численности населения город полуострова.