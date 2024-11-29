Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в первые дни зимы 2024 года

В первые дни зимы 2024 года в Беларуси сильных морозов и снега не ожидается, погода будет такой же, как в конце ноября, сообщает pogoda.by.
В субботу, 30 ноября, ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, по востоку страны на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается слабый. Температура воздуха минимальная ночью −2..+3, максимальная днем 0..+5.
Так закончится осень 2024 года. А первые дни зимы солнца, мороза и снега не принесут.
1 декабря, в воскресенье, будет тот же набор погодных факторов со слабым туманом и гололедом. Осадков не ожидается, да и ветер будет умеренный.
Температура воздуха минимальная ночью −4..+1. Только при прояснениях по юго-востоку Беларуси воздух охладится до −7. Максимальная температура днем 0..+6.
Следующая неделя, а это будет уже 2 декабря, начнется без снега и дождя. Ночью ожидают −6..+1, а днем −1..+6.
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