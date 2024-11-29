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Какие нарушения выявлены при проверке содержания скота, рассказали в прокуратуре Могилевской области

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Могилевской области организовали проведение на постоянной основе проверок сохранности крупного рогатого скота в период его зимне-стойлового содержания для предупреждения фактов падежа животных. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры.

«В частности, при посещении в текущем месяце совместно с Комитетом государственного контроля Могилевской области животноводческих объектов 16 аграрных предприятий в восьми районах прокуроры выявили нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием скота в условиях воздействия пониженных температур», — отметили в прокуратуре.

Например, в некоторых помещениях не были утеплены двери, а часть оконных проемов была повреждена. В отдельных хозяйствах требовался ремонт крыши и системы водопоения.

Прокуроры назвали необеспечение оптимальных условий содержания скота в зимне-стойловый период одной из причин возникновения заболеваний у животных и их последующего непроизводительного выбытия, чем наносится ущерб сельхозорганизациям.

От руководителей предприятий АПК потребовано устранить все выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в будущем.

Органы прокуратуры Могилевской области продолжат надзорные мероприятия в сфере животноводства для обеспечения сохранности поголовья.

Прокуратура
сельское хозяйство