Какие нарушения выявлены при проверке содержания скота, рассказали в прокуратуре Могилевской области

«В частности, при посещении в текущем месяце совместно с Комитетом государственного контроля Могилевской области животноводческих объектов 16 аграрных предприятий в восьми районах прокуроры выявили нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием скота в условиях воздействия пониженных температур», — отметили в прокуратуре.



Например, в некоторых помещениях не были утеплены двери, а часть оконных проемов была повреждена. В отдельных хозяйствах требовался ремонт крыши и системы водопоения.



Прокуроры назвали необеспечение оптимальных условий содержания скота в зимне-стойловый период одной из причин возникновения заболеваний у животных и их последующего непроизводительного выбытия, чем наносится ущерб сельхозорганизациям.



От руководителей предприятий АПК потребовано устранить все выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в будущем.



Органы прокуратуры Могилевской области продолжат надзорные мероприятия в сфере животноводства для обеспечения сохранности поголовья.