На Парашютной улице, которая постоянно тонет после дождей, реконструируют ливневую канализацию

В Петербурге многострадальная Парашютная улица может перестать тонуть после дождей. Например, в августе этого года она буквально превратилась в реку из-за мощного ливня. И подобная картина наблюдается не первый год. Участок уже давно внесли в список «уязвимых» адресов, где в случае выпадения сверхрасчетных осадков скапливается вода. За ним постоянно следят, и воду оперативно убирают. Но чтобы такие ситуации не повторялись, нужна хорошая система водоотведения. И она уже через два года будет на Парашютной, ведь там приступили к масштабной реконструкции ливневой канализации. Об этом сообщили в Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
— Работы разделили на два этапа. Во время первого специалисты построят канализационные сети и микротоннель от пересечения улиц Репищева с Парашютной до улицы Маршала Новикова. На втором этапе канализационные сети и микротоннель построят от улицы Маршала Новикова до перекрестка Долгоозерной и проспекта Королева, — добавили в пресс-службе.
Такая картина наблюдалась на Парашютной улице в августе 2024 года. Фото: t.me/pitertop.
Специалистам предстоит построить тоннель диаметром от 600 до 2 тысяч миллиметров, самотечные канализационные сети диаметрами до 2 тысяч миллиметров и 600 миллиметров, а также ливневую канализацию и сети водоотведения. К работам уже приступили.
— Сейчас начались тоннелепроходческие работы. Щит диаметром 1,5 тысячи миллиметров прокладывает микротоннель на улице Рапищева. В декабре на территорию доставят щит диаметром 2,5 тысячи миллиметров, — уточнили в Комитете.
Полностью завершить реконструкцию ливневой канализации на Парашютной улице собираются к концу 2026 года.