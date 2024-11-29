На Парашютной улице, которая постоянно тонет после дождей, реконструируют ливневую канализацию

В Петербурге многострадальная Парашютная улица может перестать тонуть после дождей. Например, в августе этого года она буквально превратилась в реку из-за мощного ливня. И подобная картина наблюдается не первый год. Участок уже давно внесли в список «уязвимых» адресов, где в случае выпадения сверхрасчетных осадков скапливается вода. За ним постоянно следят, и воду оперативно убирают. Но чтобы такие ситуации не повторялись, нужна хорошая система водоотведения. И она уже через два года будет на Парашютной, ведь там приступили к масштабной реконструкции ливневой канализации. Об этом сообщили в Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.