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В Казахстане в выходные ожидаются снегопады и гололед

Неустойчивая погода с осадками и сильным ветром прогнозируется по всей стране, сообщает ИА El.kz.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 80% 749 мм рт. ст. +2°

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет» на 30 ноября и 1 декабря, большая часть Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтов. На севере страны ожидаются снегопады, в южных и юго-восточных регионах — осадки в виде дождя и снега, а в горных районах сильные осадки и гололед.

На западе Казахстана погода останется относительно спокойной благодаря повышенному атмосферному давлению.

Кроме того, по всей республике прогнозируются туманы и усиление ветра. Температура воздуха останется стабильной, без резких изменений.

Жителей и гостей страны призывают быть осторожными на дорогах, особенно в условиях гололеда и ухудшенной видимости.