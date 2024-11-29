В Казахстане в выходные ожидаются снегопады и гололед

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет» на 30 ноября и 1 декабря, большая часть Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтов. На севере страны ожидаются снегопады, в южных и юго-восточных регионах — осадки в виде дождя и снега, а в горных районах сильные осадки и гололед.