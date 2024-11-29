Медаль Язова вручили Герою России Владимиру Булгакову в Ростове-на-Дону

Добавим, Владимир Булгаков участвовал во Второй чеченской кампании, был первым заместителем командующего войсками СКВО, заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками России. Сейчас занимается вопросами ветеранов, работает председателем Ростовского регионального комитета по координации деятельности ветеранов войн и военных конфликтов.