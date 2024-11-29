Медаль Язова вручили Герою России Владимиру Булгакову в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону медалью Язова наградили генерала-полковника, Героя России Владимира Булгакова. Об этом сообщили власти донской столицы.
Медаль «Маршал Советского Союза Язов “За верность офицерским традициям” вручил председатель ростовской организации ветеранов, полковник в отставке Валентин Гербач. Церемония состоялась в патриотическом центре “Победа”.
Владимир Булгаков принял награду с особой признательностью, так как служил под началом Язова.
Добавим, Владимир Булгаков участвовал во Второй чеченской кампании, был первым заместителем командующего войсками СКВО, заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками России. Сейчас занимается вопросами ветеранов, работает председателем Ростовского регионального комитета по координации деятельности ветеранов войн и военных конфликтов.