Перелом таза и год на восстановление: Родные 19-летней ростовчанки ищут свидетелей аварии на улице Доватора

В Ростове родители 19-летней девушки ищут свидетелей аварии, после которой их дочь оказалась в больнице с переломом таза. О том, что произошло в тот злополучный день, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала мама пострадавшей Ольга Циома.
НИКТО НЕ ПРОПУСКАЛ.
— Это было в воскресенье, 24 ноября. Около 20.00 моя дочь возвращаясь домой после работы. Вышла из маршрутки в микрорайоне Левенцовка. На улице Доватора, 269 остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы перейти дорогу. Катя рассказывает, что вначале долго стояла, потому что никто из водителей ее не пропускал. Потом машины, что ехали по ряду ближе к ней, все же остановились. И дочь перешла половину дороги.
По словам матери, со стороны центра города с другой стороны дороги тоже ехала машина.
— Но не быстро. Поэтому Екатерина подумала, что она тормозит. Она продолжила переходить дорогу. Но водитель не остановился и сбил дочь. От удара она вначале оказалась на капоте, а потом пролетела метров 13 после остановки машины. К Кате сразу же подбежали люди. Водитель тоже подошел.
Родители Екатерины надеются найти очевидцев ДТП. Аца КОШТЭ.
У девушки телефон оказался разбит. По словам пострадавшей, он спросил: кому из близких можно сообщить о случившемся. Екатерина помнила наизусть только номер мамы. Но телефон Ольги в тот момент оказался «вне доступа». Тогда водитель заметил, что у нее на руке «умные» часы. Предложил позвонить с них отцу.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО ГОДА.
Узнав о случившемся с дочерью, папа девушки примчался на машине быстрее скорой помощи, благо — ехать было не далеко. Все это время очевидцы куртками укрывали лежавшую на проезжей части девушку, а водитель держал над ней зонтик.
Пострадавшую отвезли в больницу. Отец поехал вместе с ней.
— Нам сказали, что у нее таз переломан в трех местах. Множество ссадин и синяков. По прогнозу врачей, дочь будет прикована к постели около трех месяцев. А потом — долгое восстановление, которое может занять до года.
После отец вернулся обратно на место ДТП. К тому времени там были только водитель и инспекторы ГАИ, а очевидцы уже разошлись.
ДОЧЬ — ОДНО, ВОДИТЕЛЬ — ДРУГОЕ.
К сожалению, во время суматохи отец Екатерины не записал контакты ни очевидцев, ни водителя.
— Сейчас они нам очень нужны. Дочь говорит о том, что машина сбила ее на пешеходном переходе, а водитель утверждает, что это произошло вне «зебры». К мужу подошел водитель и сказал: «Вы извините, я ее не видел. Но она шла не по пешеходному переходу». А он в ответ: «Ну как? Вы же сами звонили и сказали, что сбили на пешеходном переходе».
Записи с камер видеонаблюдения родителям Екатерины отказались предоставить. Алексей БУЛАТОВ.
Родители Екатерины попытались получить записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку на здании фитнес-центра. Но им отказали. Работники клуба пообещали отдать материалы только сотрудникам полиции.
— Однако правоохранители еще к ним не обращались. Я переживаю, что видео хранится всего 30 дней, поэтому к приходу полицейских может быть уже стерто.
Ольга надеется, что найдутся и те, кто видел само ДТП.
— Пусть расскажут полицейским, как все было на самом деле. Прошу свидетелей позвонить нам с мужем по телефонам: 8−908−506−99−50, 8−908−500−61−75.