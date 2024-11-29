Перелом таза и год на восстановление: Родные 19-летней ростовчанки ищут свидетелей аварии на улице Доватора

— Сейчас они нам очень нужны. Дочь говорит о том, что машина сбила ее на пешеходном переходе, а водитель утверждает, что это произошло вне «зебры». К мужу подошел водитель и сказал: «Вы извините, я ее не видел. Но она шла не по пешеходному переходу». А он в ответ: «Ну как? Вы же сами звонили и сказали, что сбили на пешеходном переходе».