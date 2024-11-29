Красноярцы хотят работать в режиме 4-дневки

Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (80%), среди горожан старше 45 лет таких только 59%. В случае дополнительного выходного дня 27% красноярцев готовы тратить его на семью, каждый четвертый (26%) — на отдых. 15% стали бы подрабатывать. 12% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочел бы занятия спортом или прогулки.