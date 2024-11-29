Красноярцы хотят работать в режиме 4-дневки

26% опрошенных не поддержали идею, в основном из-за опасений потерять в заработной плате. 24% затруднились с оценкой инициативы. Чаще за идею работать 4 дня в неделю высказываются женщины, чем мужчины — 50% против 49% соответственно, сообщает итоги опроса портал SuperJob.
Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: 60% опрошенных до 35 лет одобряют короткую рабочую неделю, в то время как среди горожан старше 45 лет таких только 44%. Красноярцы с доходом от 100 тысяч рублей реже согласны на внедрение инициативы по сравнению с теми, чей доход меньше (48 и 53%).
Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (80%), среди горожан старше 45 лет таких только 59%. В случае дополнительного выходного дня 27% красноярцев готовы тратить его на семью, каждый четвертый (26%) — на отдых. 15% стали бы подрабатывать. 12% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочел бы занятия спортом или прогулки.