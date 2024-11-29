Брестчанин дважды обокрал знакомого на тысячи долларов, а тот и не заметил

В прокуратуре города Бреста рассказали, что 40-летний местный житель получил шесть лет лишения свободы со штрафом за кражу у знакомого вырученных от продажи квартиры денег, сообщает prokuratura.gov.by.
Установлено, что обвиняемый узнал о продаже знакомым квартиры. Он встретил его 3 июня 2024 года в состоянии опьянения и помог заселиться в гостиницу.
Когда потерпевший вышел в другую комнату, он проверил содержимое рюкзака. Там лежал пакет с долларами США. Обвиняемый, после того как потерпевший уснул, забрал себе часть чужих денег и ушел.
Через день он позвонил знакомому и понял, что тот все так же находится в гостинице и распивает спиртное. Оказалось, что тот так и не заметил пропажу денег.
Тогда он снова навестил друга и тайно похитил оставшуюся часть наличных. Тот снова не заметил кражу.
«Пропажу 15500 долларов США обнаружила сожительница потерпевшего, которая через день пришла к нему в гостиницу», — рассказали в прокуратуре.
В итоге суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 50 базовых величин (2 тыс. рублей).
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