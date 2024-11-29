В Перми со 2 декабря изменят расписание двух автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта сообщил об изменении в расписании движения автобусов на маршрутах № 17 «Площадь Дружбы — м/р Висим-2» и № 17К «Ул. 1905 года — м/р Ива».
Расписание движения двух маршрутов изменится в течение всего дня. На маршруте № 17 по будням будет курсировать дополнительный автобус.
Маршруты автобусов № 17 и № 17К проходят по Мотовилихинскому району Перми.
Власти Перми на трех городских маршрутах увеличат количество автобусов. Изменения введут для удобства пассажиров с 2 декабря.