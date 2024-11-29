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В Крыму собрали 16 тонн хурмы

Самые большие сады находятся в Бахчисарайском районе.

В Крыму завершили сбор хурмы. В этом году урожай с 16 га составил 16 тонн. Самые большие сады находятся в Бахчисарайском районе, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети правительства республики.

Сбором урожая этой экзотической культуры на полуострове начинают заниматься с середины октября. Она считается непривередливой, требует внимания не больше, чем другие фрукты.

С веток плоды снимают, когда они еще твердые и недозрелые. После чего их укладывают в ящики и помещают в холодильник, где хурма дозревает.