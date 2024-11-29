Суд признал незаконным выселение директора Новосибирского цирка

Директор Новосибирского государственного цирка Сергей Шабанов 29 ноября выиграл суд у Росгоцирка по поводу выселения мужчины из циркового общежития. Об этом Сергей Иванович сам сообщил «Прецеденту».
— Суд встал на мою сторону: мое выселение из цирка в мае этого года было признанно незаконным. Решением суда Росгосцирк обязали предоставить мне обратно комнату для проживания. Особенно приятна эта победа после того, как следственный комитет признал действия Росгосцирка законными, но суд — есть суд, поэтому справедливость восторжествовала! — заявил Шабанов.
Директор Новосибирского цирка уверен, что на решение суда его московское начальство подаст апелляционную жалобу. Однако в последнее время Фемида к Шабанову благосклонна: в октябре и ноябре он смог в суде признать незаконными два дисциплинарных взыскания работодателя.
В феврале Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росгосцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. В августе ФКП «Росгосцирк» прокомментировал скандал в новосибирском филиале. «Прецеденту» назвали причины выселения Сергея Шабанова из общежития цирка и должностные нарушения, которые ему вменяются.
За Сергея Шабанова вступились сотни новосибирцев, подписавших письмо Владимиру Путину.
Виктор БОБРОВНИКОВ.