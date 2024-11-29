Суд признал незаконным выселение директора Новосибирского цирка

— Суд встал на мою сторону: мое выселение из цирка в мае этого года было признанно незаконным. Решением суда Росгосцирк обязали предоставить мне обратно комнату для проживания. Особенно приятна эта победа после того, как следственный комитет признал действия Росгосцирка законными, но суд — есть суд, поэтому справедливость восторжествовала! — заявил Шабанов.