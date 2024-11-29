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В Омске на 20 Партсъезда полностью снесли аварийную пятиэтажку

Обрушение части кирпичной кладки здания произошло в августе 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полностью демонтировали аварийное пятиэтажное здание, расположенное по адресу: улица 20-го Партсъезда, 53. Фото с места события публикует издание «Om1». В данный момент жильцы полностью расселены.

Работы по сносу здания начались в конце октября этого года. Дом пустовал с августа 2022 года, когда произошло первое обрушение стены. После этого здание признали непригодным для проживания. Второе обрушение произошло в сентябре 2024 года.

Снос здания выполняло ООО «Эталон» на безвозмездной основе. Работы проводились в несколько этапов.

Всем 134 собственникам жилых помещений в этом доме были предоставлены выплаты для приобретения нового жилья департаментом жилищной политики.

недвижимость