В Омске на 20 Партсъезда полностью снесли аварийную пятиэтажку

В Омске полностью демонтировали аварийное пятиэтажное здание, расположенное по адресу: улица 20-го Партсъезда, 53. Фото с места события публикует издание «Om1». В данный момент жильцы полностью расселены.
Работы по сносу здания начались в конце октября этого года. Дом пустовал с августа 2022 года, когда произошло первое обрушение стены. После этого здание признали непригодным для проживания. Второе обрушение произошло в сентябре 2024 года.
Снос здания выполняло ООО «Эталон» на безвозмездной основе. Работы проводились в несколько этапов.
Всем 134 собственникам жилых помещений в этом доме были предоставлены выплаты для приобретения нового жилья департаментом жилищной политики.