Первый зампред Совета Федерации посетил Таганрог с рабочим визитом

В Таганроге строительство объекта ГИМС МЧС России и корпуса БСМП проверил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Парламентарий сообщил о поездке в своем телеграм-канале.
Ход работ на объекте ГИМС Андрей Яцкин проконтролировал вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским и первым заместителем губернатора Ростовской области Александром Скрябиным.
— В течение двух недель планируют смонтировать понтоны для подъема спасательных катеров, подключить здание к системе жизнеобеспечения и завершить благоустройство территории, — сообщил Андрей Яцкин.
Инспекция корпуса таганрогской БСМП проводилась совместно с главой минздрава Ростовской области Юрием Кобзевым и главой города Светланой Камбуловой.
Выяснилось, что проектная документация строительства сейчас проходит экспертизу. Положительное заключение должны получить к концу 2024 года. Напомним, накануне в Совете Федерации одобрили выделение средств федерального бюджета на строительство БСМП.