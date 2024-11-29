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В Екатеринбурге до 20 января закроют проезд по улице Цвиллинга

В Екатеринбурге перекроют улицу Цвиллинга.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге закроют проезд по улице Цвиллинга. Ограничения вводят со 2 декабря 2024 года по 20 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проезд будет закрыт на участке по улице Цвиллинга возле дома № 53. Там будут проводить работы по реконструкции участка тепломагистрали.

— На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Руководство АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улице Циолковского и переулку Переходному. На маршруты общественного транспорта ограничения не повлияют.