Стали известны имена новых участниц группы SEREBRO

Девушек можно увидеть в клипе, выпущенном на новую песню Song #2. Трек знаменует возрождение коллектива после закрытия проекта в 2019 году.
Музыку к песне сочинил Максим Фадеев. В написании текста ему помогала Keiko. Композиция соединяет в себе как взрывные вставки рока и техно, так и спокойные поп-мелодии.
Известно также, что клип на трек Song #2 был создан с помощью искусственного интеллекта, пишет Интермедиа.
Максим Фадеев объявил о перезапуске группы SEREBRO в мае этого года. Однако имена новых участниц держались в секрете до выхода клипа.