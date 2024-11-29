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Стали известны имена новых участниц группы SEREBRO

Девушек можно увидеть в клипе, выпущенном на новую песню Song #2. Трек знаменует возрождение коллектива после закрытия проекта в 2019 году.

Источник: Звук

Девушек можно увидеть в клипе, выпущенном на новую песню Song #2. Трек знаменует возрождение коллектива после закрытия проекта в 2019 году.

Музыку к песне сочинил Максим Фадеев. В написании текста ему помогала Keiko. Композиция соединяет в себе как взрывные вставки рока и техно, так и спокойные поп-мелодии.

Известно также, что клип на трек Song #2 был создан с помощью искусственного интеллекта, пишет Интермедиа.

Максим Фадеев объявил о перезапуске группы SEREBRO в мае этого года. Однако имена новых участниц держались в секрете до выхода клипа.