Новогодние подарки для бойцов СВО собирают неравнодушные красноярцы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Нового года в 45-й школе Свердловского района организовали сбор подарков для бойцов, участвующих в специальной военной операции.
В этом деле приняли участие учителя и родители учеников, а сами школьники изготовили сувениры и открытки для солдат. Пункт сбора подарков развернулся в одном из классов школы.
Более 100 пакетов с подарками были подготовлены к отправке в зону проведения специальной военной операции. В каждый из них было вложено письмо с поздравлениями и пожеланиями скорейшего возвращения домой, рассказывают в Главном управлении образования Красноярска.