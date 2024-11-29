В Омске для общественного транспорта открывают движение по бульвару Архитекторов

В первую очередь здесь пустят троллейбусы, уже сегодня они в тестовом режиме начнут работу. На перекрёстке уже установлен новый светофор. По словам жителей Омска, дорога стала шире. Проезжая часть будет разделена островками безопасности. Как и обещали, дорогу расширили до трёх полос в одну сторону.