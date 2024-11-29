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В Омске для общественного транспорта открывают движение по бульвару Архитекторов

Уже сегодня ночью движение транспорта станет возможным на перекрёстке улиц Степанца, Архитекторов и 70 лет Октября.

Источник: Комсомольская правда

Перекресток улиц Степанца, Архитекторов и 70 лет Октября — из самых оживлённых участков, где во время реконструкции бульвара Архитекторов часто возникали пробки. Здесь заменили коммуникации и уложили слой асфальта. Также устанавливают временные знаки и тестируют работу светофора.

В первую очередь здесь пустят троллейбусы, уже сегодня они в тестовом режиме начнут работу. На перекрёстке уже установлен новый светофор. По словам жителей Омска, дорога стала шире. Проезжая часть будет разделена островками безопасности. Как и обещали, дорогу расширили до трёх полос в одну сторону.

Строители завершают работы и готовятся к открытию перекрёстка. Ночью будет закрыт мост 60-летия ВЛКСМ. Водителям стоит быть внимательными в ближайшие дни.