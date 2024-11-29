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В Омской области отремонтировали два участка трассы Омск — Муромцево — Седельниково

Работы были проведены на участках с 252 по 253 км и с 275 по 276 км.

Источник: Комсомольская правда

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Муромцевском и Седельниковском районах Омской области были проведены работы по обновлению двух участков трассы Омск — Муромцево — Седельниково.

Работы были проведены на участках с 252 по 253 км и с 275 по 276 км. Общая протяжённость обновлённых участков составила 89,6 км.

В текущем сезоне специалисты подрядной организации ООО «Стройтраст» также провели работы по обновлению ещё 2,5 км дороги.

«Завершены работы по обновлению двух участков дороги Омск — Муромцево — Седельниково. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”, который был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Помимо обновления дорожного покрытия и укрепления обочин, были проведены работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.