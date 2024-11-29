Плюсы и минусы метода нейрографики: подробный разбор от психологов

Фантастики здесь никакой нет: только чистая физика. Как отмечает психолог, давно известно, что кисть руки непосредственно связана с головным мозгом, и чем лучше она развита, тем эффективнее работает «серое вещество». Это применяется, например, при подготовке детей к школе: их учат рисовать спирали и крючки, чтобы затем сформировался почерк, а качество почерка, в свою очередь, будет положительно влиять на успеваемость.