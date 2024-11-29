В Краснодаре 2 декабря проверят новые сирены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Сирены в разных районах краевого центра начнут звучать в 11:00.
Во время проверки системы оповещения жителей призывают сохранять спокойствие, не допускать паники, оставаться на рабочих местах или дома.
По сигналу следует включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию с дальнейшими инструкциями.
Напомним, всего в 2024 году в городе установили 105 новых электросирен.
Они расположены на объектах социальной сферы и в местах массового скопления людей, в том числе в спальных районах и СНТ. Ранее сообщалось, что модернизировать системы оповещения в краевом центре продолжат в 2025 и 2026 годах.