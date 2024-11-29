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В Краснодаре 2 декабря проверят новые сирены

Система оповещения начнет работу в 11:00.

В Краснодаре 2 декабря проверят новые сирены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сирены в разных районах краевого центра начнут звучать в 11:00.

Во время проверки системы оповещения жителей призывают сохранять спокойствие, не допускать паники, оставаться на рабочих местах или дома.

По сигналу следует включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию с дальнейшими инструкциями.

Напомним, всего в 2024 году в городе установили 105 новых электросирен.

Они расположены на объектах социальной сферы и в местах массового скопления людей, в том числе в спальных районах и СНТ. Ранее сообщалось, что модернизировать системы оповещения в краевом центре продолжат в 2025 и 2026 годах.