«Обессиленный пенсионер лежал в поле». Сотрудники МЧС спасли мужчину, пропавшего на несколько дней под Каменцем

Выяснилось, что мужчина пропал еще 26 ноября. Сельчанка не нашла брата дома и забила тревогу. Женщина искала самостоятельно родственника, а когда спустя двое суток, он так и не появился, обратилась к спасателям. Началась поисковая операция, в которой задействовали семь единиц техники и 22 человека, в том числе пять единиц техники МЧС и 16 спасателей.