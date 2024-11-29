Массвая гибель слонов в Ботсване связана с проявлениями глобального потепления

Эти данные экологи сопоставили с тем, где были найдены туши слонов весной и летом 2020 года ботсванскими природоохранными службами, а также с маршрутами миграций этих погибших животных. В результате этого ученые обнаружили рядом со скоплениями тел погибших животных два десятка водоемов, в которых в начале 2020 года внезапно началось массовое и очень сильное цветение цианобактерий, связанное с установлением на юге Африки необычно жаркой и засушливой погоды в 2019 году.