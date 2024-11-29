Массвая гибель слонов в Ботсване связана с проявлениями глобального потепления

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Британские и ботсванские экологи обнаружили, что массовая гибель слонов в 2020 году в Ботсване была связана с тем, что засухи и последовавшие за ними обильные осадки и спровоцировали цветение воды в местных пресных водоемах. Об этом сообщила пресс-служба британского Королевского колледжа Лондона (KCL).
«Юг Африки становится все более жарким и засушливым по мере изменения климата, в результате чего фактически все источники пригодной для питья воды на данной территории будут чаще становиться менее доступными для животных. Проведенный нами анализ показывает, как эти перемены, связанные с потеплением климата, могут приводить к катастрофическим последствиям для обитателей юга Африки», — заявил исследователь из KCL Давиде Ломео, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при изучении обстоятельств гибели более трех сотен слонов на территории Ботсваны, что произошло в марте 2020 года в дельте реки Окаванго, где проживает одна из самых крупных популяций хоботных на планете. На территории этой дельты часто возникают временные озера и другие водоемы, которые служат источником воды для местной фауны.
Ученые обратили внимание на то, что массовая гибель слонов в Ботсване сопровождалась бурным цветением цианобактерий, что натолкнуло их на мысль о связи между этими событиями. Для проверки этого предположения ученые изучили снимки дельты реки Оконго, полученные при помощи спутников в 2017—2020 годах, и отметили на них те водоемы, в которых часто происходят эпизоды цветения водорослей.
Эти данные экологи сопоставили с тем, где были найдены туши слонов весной и летом 2020 года ботсванскими природоохранными службами, а также с маршрутами миграций этих погибших животных. В результате этого ученые обнаружили рядом со скоплениями тел погибших животных два десятка водоемов, в которых в начале 2020 года внезапно началось массовое и очень сильное цветение цианобактерий, связанное с установлением на юге Африки необычно жаркой и засушливой погоды в 2019 году.
Усиление осадков в следующем 2020 году привело к резкому попаданию большого количества нутриентов в воды озер, что спровоцировало цветение цианобактерий и сделало воду токсичной для местных слонов, большинство из которых погибло через два-три дня после контакта с отравленными водоемами. Понимание этого, как надеются экологи, поможет природоохранным службам Ботсваны и других стран юга Африки предотвратить аналогичные эпизоды в будущем.
Об африканских слонах.
Численность африканских слонов (Loxodonta africana) стремительно снижается в последние несколько десятилетий. До Второй Мировой войны их популяция включала около 4−5 млн особей, однако к середине 1970-х годов она уменьшилась до 1,3 млн. После непродолжительной стабилизации популяций в начале текущего столетия численность слонов повторно начала снижаться, что связано со спросом на слоновую кость в странах Азии и быстрым ростом численности населения в некоторых странах Африки.