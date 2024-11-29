Сороковые роковые: лучшая советская и зарубежная музыка 1940-х годов, военные песни

Начальный путеводитель по лучшей музыке, которая ассоциируется с 1940-ми.
Десятилетия редко вписываются в установленные людьми четкие рамки. Они могут длиться меньше или дольше. Например, одно из самых мрачных десятилетий в новейшей истории человеческой цивилизации, 1940-е, фактически началось в 1939 году, когда развернулась Вторая мировая война, и закончилось едва ли не в начале 1950-х, когда мир стал постепенно приходить в себя от страшных последствий мировой войны. На Западе это десятилетие принято называть «Воюющими сороковыми», а в русском языке прижилось такое словосочетание, как «сороковые роковые». Весь мир яростно воевал друг с другом, и культура была на время задвинута куда подальше. Однако и здесь возникали популярные песни, пусть и напрямую связанные с теми событиями, которые переживала человеческая цивилизация.
Лучшие советские песни сороковых годов.
Для подавляющего большинства советских граждан прежняя жизнь закончилась 22 июня 1941 года, когда нацистские войска вторглись на территорию Советского Союза и началась Великая Отечественная война. Поэтому неудивительно, что некоторые популярные в 1940-х годах песни были созданы в самом конце 1930-х. Новая музыка тогда появлялась не в таких больших количествах, как сегодня. И чтобы стать действительно популярной, народной, песне часто требовалось довольно много времени. В довоенном СССР не существовало никакой развитой звукозаписывающей индустрии — пластинки выпускались в незначительных количествах, средства для их воспроизведения (разнообразные граммофоны и патефоны) были также недоступны подавляющему большинству жителей страны. Новая музыка распространялась прежде всего с помощью радио — радиоточка находилась в каждой отдельной квартире (большая редкость по тем временам), жилых бараках, общежитиях, на площадях и станциях. Не удивляйтесь тому, что в нашем списке будет присутствовать музыка, записанная в предвоенные годы.
«Рио-Рита».
Это музыкальное произведение, сочиненное испанским композитором Энрике Сантеухини для берлинского клуба «Рио-Рита», добралось до советского слушателя спустя пять лет с момента своего появления на свет. Эта жгучая мелодия мгновенно обрела огромную популярность на всех городских танцевальных площадках предвоенного времени. Во время Великой Отечественной ее могли исполнять и оркестры, выезжавшие на фронт. Она же часто звучала и после победы над нацистами — кому-то она напоминала мирное время, а кому-то просто приносила душевное тепло и уют, которых так мало было в те сложные годы. О важности этой музыки для жителей СССР той эпохи свидетельствуют хотя бы строчки из стихотворения Геннадия Шпаликова из фильма «Военно-полевой роман» (1983): «Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот, на площадке танцевальной 41-й год».
Патефон в музее «Сделано в СССР» в Екатеринбурге.
Павел Лисицын/РИА Новости «Утомленное солнце».
Изначально это была довольно мрачная песня. Из-за смысловых намеков в тексте ее еще называли «танго самоубийц». Композицию написал Ежи Петерсбурский в 1935 году. Примерно через пару лет попав в СССР, эта мелодия получила огромную популярность среди посетителей танцплощадок. Танго и фокстрот тогда были главными танцевальными жанрами. В итоге на эту мелодию были написаны несколько вариантов текста, из которых в истории осталось «Утомленное солнце» поэта Иосифа Альвека. Текст ему заказал Александр Цфасман, руководитель московского джаз-оркестра. Этот шлягер потом пели многочисленные исполнители, но канонической можно считать самую первую версию Павла Михайлова, участника джаз-оркестра Цфасмана.
«Катюша».
Одна из самых знаменитых русских песен в мире, прочно ассоциирующаяся с Великой Отечественной войной. «Катюша» на самом деле была записана еще в 1938 году очень успешным композитором Матвеем Блантером, на чью музыку сочинил слова поэт Михаил Исаковский. Премьера этой песни состоялась в том же году на первом концерте Государственного джаза СССР, и на бис ее исполнили еще четыре раза подряд. Потом, во многом благодаря трансляции по радио, с «Катюшей» познакомилась вся страна. Когда в 1941 году миллионы людей отправились на войну, именно эта песня стала их самой любимой. Существует довольно правдоподобное мнение, что советские системы реактивного залпового огня получили свое название «Катюша» в честь этой песни. Жизнь шлягера продолжилась и после войны — он часто исполнялся за рубежом наряду с другими популярными русскими мелодиями вроде «Подмосковных вечеров».
Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага, 2 мая 1945 года.
Георгий Петрусов/РИА Новости «Синий платочек».
Еще один шедевр авторства Ежи Петерсбурского, вальс, который он сочинил в самом начале 1940 года. Но эта пышная мелодия, скорее всего, осталась бы в своем времени и вряд ли бы стала популярной, если бы не стихи, которые положил на музыку поэт Яков Галицкий. Поначалу эту песню исполняли по-польски (пусть и в Советском Союзе), однако она довольно быстро зазвучала на русском языке, и исполнять ее стали женщины, прежде всего одна из выдающихся исполнительниц русской народной песни Лидия Русланова, большой мастер цыганского романса Изабелла Юрьева, но эталонной версией этой песни оказалась та, что в 1942 году, когда вовсю уже шла война, исполнила молодая певица Клавдия Шульженко. Причем не оригинальную версию, а чуть видоизмененную, которую дописал лейтенант Михаил Максимов. Именно эта версия сегодня и считается самой известной (особенно в исполнении Шульженко). Хотя вариантов текста этой песни существует достаточно много.
Марк Бернес — Темная ночь.
Поскольку в первые три года война шла преимущественно на территории Советского Союза, из столиц в глубокий тыл были эвакуированы все ценные деятели умственного труда, в том числе и киностудии, которые снимали для моральной поддержки армии различные фильмы. Один из них, «Два бойца» (1943), остался в истории как картина, через которую в свет вышли две песни и обосновались в условном культурном коде наших соотечественников. Это «Шаланды, полные кефали» и «Темная ночь» — обе в исполнении Марка Бернеса. Хваткий Леонид Утесов, услышав их еще до выхода ленты на экраны, начал вовсю исполнять на своих концертах эти песни. Потом их также перепело огромное количество людей в диапазоне от Людмилы Гурченко и Софии Ротару до Димы Билана и Басты. Тем не менее канонической версией по-прежнему считается оригинал, который под гитару спел Марк Бернес.
Марк Бернес в фильме «Два бойца», 1943 год.
Ташкентская киностудия «В землянке».
Одна из главных песен военной поры, широко разошедшаяся сначала в войсках. В первую очередь из-за слов, описывающих весь страх и ужас, который людям на фронте приходилось переживать ежесекундно: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага». Стихи были написаны в 1941 году военкором «Красноармейской правды» Алексеем Сурковым в письме с фронта своей жене. Зимой 1942 года на эти слова наложил свою музыку композитор Константин Листов. А популярной эту песню сделала Лидия Русланова. Именно в ее исполнении эта композиция получила широкое хождение сначала в войсках, потом в тылу, а далее везде. Потом ее часто перепевали и Леонид Утесов, и Максим Леонидов, и многие другие, в том числе и Алла Пугачева.
Марк Бернес — Враги сожгли родную хату.
В 1945 году армии союзников окончательно разгромили нацистскую Германию, и пришла столь долгожданная победа. Однако СССР она далась крайне дорогой ценой — десятки миллионов людей потеряли своих родных, многие остались без крыши над головой. В 1946 году в литературном журнале «Знамя» Михаил Исаковский (тот самый, который написал стихи к «Катюше») опубликовал стихотворение «Прасковья» о солдате, вернувшемся с войны и дома заставшем лишь могилу своих родных. Композитор Матвей Блантер положил стихи на музыку. В 1949 году песню на правительственном концерте, который шел в прямом эфире по радио на всю страну, исполнил дуэт двух Владимиров — Бунчикова и Нечаева. Их версию власти мгновенно запретили к дальнейшему распространению, посчитав ее чересчур пессимистической. Однако даже одного раза хватило, чтобы она ушла в народ, а нищие и калеки в поездах и на площадях потом еще долго исполняли ее, прося милостыню. Вернулась эта композиция лишь 20 лет спустя — когда на праздничном «Голубом огоньке» 9 мая 1965 года по телевизору ее исполнил Марк Бернес. Именно в его исполнении эта песня и слушается точнее всего.
Популярная зарубежная музыка 40-х годов.
Если для СССР война началась в 1941 году, то для остальной Европы и Великобритании к тому моменту она шла целых два года. Последними во Вторую мировую вступили США, став союзниками стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и Франции. Поскольку основные боевые действия шли в Старом Свете, то в самих Штатах культурная жизнь текла своим чередом — пусть и не беспроблемно. Главной музыкой той эпохи был ненавидимый нацистами свинг. За его прослушивание в гитлеровской Германии можно было нажить себе большие неприятности и даже оказаться в концлагере. Но вместе с американскими войсками, высаживающимися на другом конце света, в Европу приходила и новая поп-культура.
Vera Lynn — We’ll Meet Again.
Если советским солдатам напоминали о доме, родных и близких шлягеры «Синий платочек» или та же «Катюша», то у британских солдат такой песней была We’ll Meet Again, которая впервые была исполнена в 1939 году Верой Линн незадолго до вступления Великобритании в войну. Эту песню на пластинках брали с собой на фронт, чтобы слушать в редкие моменты затишья. Этот хит больше всего ждали от Линн солдаты, когда она выступала перед ними. Эту же песню она исполнила в 2005 году в Лондоне на 60-летии победы во Второй мировой войне.
Вера Линн во время трансляции Girls Of The Victory, 1945 год.
Kurt Hutton/Getty Images Johnny Hess & Orchestra Glyckson — Je Suis Swing.
Франция недолго сопротивлялась гитлеровской агрессии — 20 июня 1940 года было подписано соглашение, по которому две трети всей страны оставалось под немецкой оккупацией. Под немцами оказалась в том числе и столица, Париж. Естественно, нацисты довольно быстро стали устанавливать свои порядки, среди которых, например, было запрещено слушать джаз, который захватчики причисляли к дегенеративному искусству. Но среди молодых парижан быстро сложилась любопытная форма неповиновения — такие люди себя называли зазу (в честь трека американского джазмена Кэба Кэллоуэя), а их гимном была песня с говорящим названием «Я есть свинг».
Бинг Кросби — White Christmas.
В 1942 году на экраны американских кинотеатров вышел мюзикл «Праздничная гостиница», для которого написал одну из канонических рождественских песен Ирвинг Берлин. Тот самый человек, который еще в 1911 году записал одну из первых джазовых пластинок, Alexander’s Ragtime Band, ставшую попутно одним из первых настоящих хитов в истории звукозаписи. White Christmas мгновенно завоевала популярность и регулярно звучала на волнах военных радиостанций, поскольку ее регулярно просили включать американские солдаты, чтобы вспомнить о своих семьях, оставшихся дома за океаном.
Billy Holiday — Lover Man.
Во время войны великая американская певица Билли Холидей находилась в сложной ситуации. С одной стороны, в это время она записала целую серию своих лучших вещей. С другой — ее наркотическая зависимость стремительно усугублялась. Однако если говорить исключительно о качестве этой песни, то можно понять, почему она входит в золотой фонд джаза и блюза. Потом ее многократно перепевали не менее выдающиеся певицы уровня Сары Воан, Пати Лабелль и даже Уитни Хьюстон.
Nat King Cole Trio — That Ain’t Right.
В 1940-е взошла звезда еще одного великого джазмена — Нэта Кинга Коула, который мечтал завести собственный биг-бэнд. В итоге у него получилось сколотить небольшое трио, в котором было довольно необычное для того времени сочетание пианино, гитары и бас-гитары. Именно из этой музыки потом удивительным образом вырастет то, что в 1950-е годы получит название «рок-н-ролла» и будет пугать взрослых и воодушевлять молодежь.
Портрет Нэта Кинга Коула и его трио, 1940-е годы.
Bettmann/Getty Images Как война повлияла на музыку в 1940-х годах.
Настолько всеохватной катастрофы, когда в боевые действия втянулась едва ли не вся планета, человечество еще не знало. Конечно, это находило отражение в музыке. В это десятилетие по понятным причинам практически не пользовалась успехом веселая или танцевальная музыка. Многим солдатам и труженикам тыла хотелось слушать мелодии, которые резонировали бы с их сложным моральным состоянием, придавали сил и давали веру в скорое наступление мира и победы над врагом. Такие серьезные жизненные испытания неизменно приносят с собой настоящие шедевры. Русская музыка пополнилась большим количеством песен, которые даже сегодня, спустя почти девять десятилетий, способны растрогать сердца слушателей.
Если же рассматривать развитие музыки с точки зрения технологий и бизнес-практик, то война и здесь сыграла свою роль.
Во-первых, американская звукозаписывающая индустрия столкнулась с первой настоящей забастовкой со стороны музыкантов, которые требовали повышения роялти от продаж пластинок и радиостанций. Этот бунт продлился несколько лет, и все это время был наложен фактический запрет на работу в студиях и запись новой музыки. Во-вторых, в 1948 году инженеры лейбла Columbia представили свою последнюю разработку — 12-дюймовую виниловую пластинку, которая обеспечивала гораздо более высокое качество звука. А в-третьих, американские военные после победы над нацистами поближе познакомились с новым изобретением немецких инженеров в области магнитной звукозаписи — магнитофоном. В итоге в начале 1950-х в США было налажено производство не только магнитофонов, но и магнитной пленки к ним. Это, в свою очередь, произвело самую настоящую революцию в области звукозаписи — стала возможна многодорожечная запись, без чего попросту не могла существовать вся известная нам музыка и новые музыкальные жанры — от рока до техно.
В этой статье были затронуты лишь самые-самые известные и яркие примеры музыки 1940-х. Однако на самом деле это десятилетие, когда всем было не до музыки и культуры, все-таки хранит в себе большое количество шедевров не только композиторского, но и песенного искусства. Изучать это наследие удобнее всего в HiFi-стриминге Звук.