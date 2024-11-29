Сороковые роковые: лучшая советская и зарубежная музыка 1940-х годов, военные песни

В 1945 году армии союзников окончательно разгромили нацистскую Германию, и пришла столь долгожданная победа. Однако СССР она далась крайне дорогой ценой — десятки миллионов людей потеряли своих родных, многие остались без крыши над головой. В 1946 году в литературном журнале «Знамя» Михаил Исаковский (тот самый, который написал стихи к «Катюше») опубликовал стихотворение «Прасковья» о солдате, вернувшемся с войны и дома заставшем лишь могилу своих родных. Композитор Матвей Блантер положил стихи на музыку. В 1949 году песню на правительственном концерте, который шел в прямом эфире по радио на всю страну, исполнил дуэт двух Владимиров — Бунчикова и Нечаева. Их версию власти мгновенно запретили к дальнейшему распространению, посчитав ее чересчур пессимистической. Однако даже одного раза хватило, чтобы она ушла в народ, а нищие и калеки в поездах и на площадях потом еще долго исполняли ее, прося милостыню. Вернулась эта композиция лишь 20 лет спустя — когда на праздничном «Голубом огоньке» 9 мая 1965 года по телевизору ее исполнил Марк Бернес. Именно в его исполнении эта песня и слушается точнее всего.