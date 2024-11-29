В Росатоме заявили, что доля молодежи в атомной науке составляет почти 40%

«Сейчас в научном дивизионе доля молодых ученых почти 40%. Только в этом году в госкорпорацию в научный дивизион пришли работать больше 1 тыс. ученых. И доля молодых среди них была значительно выше — 75%», — рассказала Терентьева. По ее словам, всего в Росатоме молодых ученых больше, так как наукой занимаются не только в научном дивизионе, но в других подразделениях госкорпорации, и там тоже уже очень много молодежи. Всего в 2024 году в Росатом пришли работать больше 3 тыс. выпускников вузов. «Росатому нужны умные, талантливые ребята, которые хотят себя реализовать в решении задач, требующих смелости и готовности находиться на переднем крае науки», — сказала заместитель генерального директора по персоналу Росатома.