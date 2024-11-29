В Росатоме заявили, что доля молодежи в атомной науке составляет почти 40%

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Доля молодых ученых в научном дивизионе Росатома сегодня составляет почти 40%. Об этом ТАСС в кулуарах IV Конгресса молодых ученых рассказала заместитель гендиректора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева.
«Сейчас в научном дивизионе доля молодых ученых почти 40%. Только в этом году в госкорпорацию в научный дивизион пришли работать больше 1 тыс. ученых. И доля молодых среди них была значительно выше — 75%», — рассказала Терентьева. По ее словам, всего в Росатоме молодых ученых больше, так как наукой занимаются не только в научном дивизионе, но в других подразделениях госкорпорации, и там тоже уже очень много молодежи. Всего в 2024 году в Росатом пришли работать больше 3 тыс. выпускников вузов. «Росатому нужны умные, талантливые ребята, которые хотят себя реализовать в решении задач, требующих смелости и готовности находиться на переднем крае науки», — сказала заместитель генерального директора по персоналу Росатома.
Отвечая на вопрос о том, как Росатом решает проблему нехватки кадров в рабочих специальностях, Татьяна Терентьева рассказала, что госкорпорация подошла к этой проблеме подготовленной. «Да, сейчас рынок тяжелый, но Росатом подошел подготовленным. У нас целая экосистема: школы с 85 инженерными классами, профессиональное чемпионатное движение и, конечно, профессионалитет. Это колледжи нового образца, где установлено новое оборудование, где преподают наши специалисты, где ребят готовят по актуальным технологиям и по актуальным программам», — рассказала она. По ее словам, сегодня таких колледжей 11, и там по программам госкорпорации уже учатся 2,2 тыс. ребят, которые впоследствии придут работать в Росатом. К 2030 году, отметила Татьяна Терентьева, эти колледжи должны выпустить 13 тыс. специалистов для атомной отрасли.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых проходит 27 — 29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. Организаторы конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, — Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.