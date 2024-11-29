С 1 декабря на М-4 в Ростовской области введут зимний скоростной режим

Напомним, летом на участках с 777 по 933 км и с 1091 по 1119 км легковушкам и грузовикам с массой не более 3,5 тонн разрешали двигаться со скоростью 110 км/час. С началом зимы разгоняться на проезжей части можно будет только до 90 км/час.