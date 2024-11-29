С 1 декабря на М-4 в Ростовской области введут зимний скоростной режим

С 1 декабря на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области введут зимний скоростной режим. Об этом водителей предупреждают власти региона и госкомпания «Автодор».
Напомним, летом на участках с 777 по 933 км и с 1091 по 1119 км легковушкам и грузовикам с массой не более 3,5 тонн разрешали двигаться со скоростью 110 км/час. С началом зимы разгоняться на проезжей части можно будет только до 90 км/час.
Предполагается, что ограничение улучшит безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях и снизит вероятность ДТП. В апреле 2025 года повышенный скоростной режим будет восстановлен.