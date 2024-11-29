Сколько выделят на новогоднее оформление Астаны

В районе Есиль основные локации будут украшены праздничной иллюминацией и декорациями. Живые деревья вдоль улиц Кунаева и Достык, по периметру Байтерека, а также на проспекте Мангилик Ел, в Ботаническом саду и сквер «Улытау» оформят световыми гирляндами и другими праздничными элементами. В основных точках притяжения граждан таких, как Байтерек, бульвар Нуржол, Линейный парк, Астана балет и на пересечении проспекта Мангилик Ел с улицей Улы дала, установят малые архитектурные формы в новогодней тематике. На основных площадях и парках, включая Экспо, Ботанический сад и жилой массив Пригородный, появятся праздничные ёлки и т. д.