Режим «черного неба» в Челябинске продлили до вечера 2 декабря

Аналогичное предупреждение актуально и для жителей Коркино.
В Златоусте, Карабаше и Сатке предупреждение о НМУ первой степени опасности будет действовать до 14:00 30 ноября, в Магнитогорске — до 19:00 1 декабря.
Ранее сообщалось, что устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей. В зоне фронта ожидается небольшой снег, говорят в Уральском УГМС.
В субботу при переменной облачности ночью без существенных осадков, днем — местами небольшой снег. В отдельных районах образуются туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер: ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — северо-западный, западный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 30 ноября ночью минус 9−14, в низинах — до 19 градусов, днем — минус 1−6, в горах и низинах — до 10.
Непосредственно в Челябинске без существенных осадков, ночью в пониженных частях рельефа возможен туман. Температура воздуха предстоящей ночью минус 12−14, днем — минус 3−5.
В воскресенье и понедельник также при переменной облачности в регионе местами пройдет небольшой снег. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха 1 и 2 декабря ночью минус 4−9, в низинах — до 14, днем — от минус 4 до плюс 1, в горах и низинах — до минус 9.