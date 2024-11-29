Режим «черного неба» в Челябинске продлили до вечера 2 декабря

В воскресенье и понедельник также при переменной облачности в регионе местами пройдет небольшой снег. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха 1 и 2 декабря ночью минус 4−9, в низинах — до 14, днем — от минус 4 до плюс 1, в горах и низинах — до минус 9.