В Воронеже у «Олимпика» начали вырубать деревья

В районе спорткомплекса «Олимпика» начали вырубать сосны, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Этим занимаются сотрудники учебно-опытного лесхоза Воронежского государственного лесотехнического университета. Рубят деревья, поврежденные корневой губкой. Делают это не только для того, чтобы подточенные болезнью сосны не упали на кого-нибудь. От деревьев, пораженные корневой губкой, заражение идет на другие. Чтобы не допустить распространения инфекции, больные сосны вырубают в зимний период.