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В Воронеже у «Олимпика» начали вырубать деревья

В министерстве лесного хозяйства заявили, что удаляют зараженные корневой губкой сосны.

Источник: телеграм-канал министерства лесного хозяйства Воронежской области

В районе спорткомплекса «Олимпика» начали вырубать сосны, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Этим занимаются сотрудники учебно-опытного лесхоза Воронежского государственного лесотехнического университета. Рубят деревья, поврежденные корневой губкой. Делают это не только для того, чтобы подточенные болезнью сосны не упали на кого-нибудь. От деревьев, пораженные корневой губкой, заражение идет на другие. Чтобы не допустить распространения инфекции, больные сосны вырубают в зимний период.

В местах вырубки установлены предупреждающие знаки «Стой, валка леса!». Лесники просят людей, отдыхающих в лесу, обращать на них внимание и не заходить туда, куда теоретически на них может рухнуть ствол или большие ветки.

экология