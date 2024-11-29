В Симферопольском зооуголке поселился милый альпака Морис

В Симферопольском зооуголке появился новый обитатель — альпака по имени Морис. В зоопарке рассказали, что он обживается на новом месте и активно знакомится с соседями.
Морису чуть меньше года, и, как все альпаки, отличается дружелюбием и любопытством. Он успешно прошел профилактический карантин и теперь с удовольствием осваивается в своем новом доме. Альпаки — это животные из семейства верблюдовых, поэтому их решили поселить по соседству. Сейчас они с интересом знакомятся друг с другом.
Морис чувствует себя хорошо и с аппетитом ест кукурузную дерть, овес и сено, рассказывают в зоопарке. Морковь и яблоки для него режут соломкой, потому что от больших кусков он пока давится. Поэтому, как бы ни хотелось угостить его, посетителей просят не делать этого. Морис еще маленький, и это может быть опасно для его здоровья.