В Симферопольском зооуголке поселился милый альпака Морис

Морис чувствует себя хорошо и с аппетитом ест кукурузную дерть, овес и сено, рассказывают в зоопарке. Морковь и яблоки для него режут соломкой, потому что от больших кусков он пока давится. Поэтому, как бы ни хотелось угостить его, посетителей просят не делать этого. Морис еще маленький, и это может быть опасно для его здоровья.