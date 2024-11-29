ГАИ сказала белорусским водителям о поведении на дороге из-за ухудшения погоды

В Госавтоинспекции сказали водителям, как следует вести себя на дороге в непогоду, сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так из-за ухудшения погодных условий, осадков в виде мокрого снега и дождя ГАИ сказала белорусским водителям и другим участникам дорожного движения проявлять максимум осторожности на дорогах.
Водителям правоохранители рекомендуют при движении соблюдать меры безопасности. В частности, при управлении транспортом нужно выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию с попутным транспортом, избегать резких маневров и торможений, по возможности отказываться от обгона. Особенно внимательными водители должны быть при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов и на закруглении дорог.
— Обязательно использование ремней безопасности как на передних, так и на задних сиденьях всех транспортных средств, оборудованных ими, — подчеркнули в ГАИ.
Кроме того, напомнили о внимательности на дороге и пешеходам, особенно при переходе дороги. Пересекать проезжую часть следует только по пешеходному переходу. А при плохой видимости и в непогоду — сделать себя заметнее благодаря светоотражающим элементам.
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