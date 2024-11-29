С ветераном МВД Виталием Гулюком простились в Братске

В Братске простились с ветераном МВД Виталием Гулюком — отцом троих детей и любящим мужем. Как сообщили КП-Иркутск в МВД России «Братское», сердце 68-летнего офицера остановилось 24 ноября.
— Виталий Гулюк родился в поселке Октябрьский Чунского района. С детства любил музыку, в армии даже играл в военном оркестре. В свободное время писал стихи и песни. В полиции работал с 1980 года, ушел в отставку в 2012 году в должности заместителя начальника отдела полиции № 4 УМВД по г. Братску Правобережного округа в звании подполковника полиции, — рассказали в ведомстве.
За время службы дважды был в командировках на Северном Кавказе в период Чеченских кампаний в 1995 и 1999 годах. Получил множество медалей, дважды попадал на Доску почета ГУВД и УВД. Был награжден именным холодным оружием, а также благодарностью Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ В. В. Путина.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что известный в Иркутске ученый Михаил Кузьмин умер на 86 году жизни.