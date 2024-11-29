С ветераном МВД Виталием Гулюком простились в Братске

— Виталий Гулюк родился в поселке Октябрьский Чунского района. С детства любил музыку, в армии даже играл в военном оркестре. В свободное время писал стихи и песни. В полиции работал с 1980 года, ушел в отставку в 2012 году в должности заместителя начальника отдела полиции № 4 УМВД по г. Братску Правобережного округа в звании подполковника полиции, — рассказали в ведомстве.