Джон Батист исполнит национальный гимн на Super Bowl 2025

Сет Дудовски, руководитель музыкального отдела НФЛ, сказал, что работать с таким составом артистов — это «большая честь». «Super Bowl — это редкий момент, объединяющий болельщиков по всему миру, и в этом году исполнители привнесут энергию, душу и яркие звуки своего штата (Луизиана — прим. ред.) на мировую сцену, поскольку мы начинаем Super Bowl с незабываемого праздника», — цитирует слова Дудовски издание Billboard.