Выявлены изменения в «белковых фабриках» микробов, защищающие их от антибиотиков

Эти перемены проявлялись в том, что появление антибиотиков вело к исчезновению многих модификаций в структуре нитей РНК, похожих по своей сути на эпигенетические метки, регулирующие работу генов в нитях ДНК. Их удаление из компонентов рибосом меняло их структуру таким образом, что молекулы антибиотиков переставали соединяться с рибосомной РНК, что не позволяет им заблокировать работу «белковых фабрик» клеток. Понимание этого, как надеются ученые, поможет создать новые лекарства, мешающие микробам удалять подобные метки с молекул РНК.