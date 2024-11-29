ИИ создает комфорт в быту и помогает следить за качеством продукции на предприятиях

«Речь идет о создании виртуального ассистента, который поможет медикам на этапе первичной диагностики. Мы работаем над этим проектом с 2022 года, на сегодняшний день собран один из самых больших в мире дата-сетов, то есть наборов данных с описанием глазных заболеваний», — пояснил «Газете.Ru» один из разработчиков — кандидат наук и доцент кафедры информационных технологий и систем управления ИРИТ-РтФ УрФУ Михаил Ронкин.