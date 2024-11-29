У программы РФ синхротронно-нейтронных исследований нет аналогов в мире

«Мы сейчас действительно реализуем программу синхротронно-нейтронных исследований, и по масштабу — мы строим почти десяток мегаустановок, по ландшафту — строится по всей стране от Дальнего Востока до Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга, по сложности, по единовременности решения, по стоимости этих установок, наконец, мировая история таких примеров не имеет», — сказал ученый, выступая на сессии «Фундаментальные научные исследования как основа конкурентоспособности страны». При этом он подчеркнул значение предшествовавших фундаментальных исследований. «Да, они (текущие исследования — прим. ТАСС) имеют конкретное практическое приложение, но базируются они на принципах, открытых и заложенных советскими и российскими учеными. Фундаментальные исследования потому и называются фундаментальными, что они создают базу, они создают фундамент долгосрочного развития. Это — стратегия развития, но эту стратегию надо делать правильно, надо формировать и четко понимать те вектора, которые нам нужны. И это, конечно, должно сделать консолидированное научное сообщество», — отметил Благов.