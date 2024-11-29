У программы РФ синхротронно-нейтронных исследований нет аналогов в мире

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Программа синхротронно-нейтронных исследований, реализуемая в России, не имеет аналогов в мире ни по масштабу, ни по сложности, ни по стоимости. Такое заявление сделал вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов на IV Конгрессе молодых ученых.
«Мы сейчас действительно реализуем программу синхротронно-нейтронных исследований, и по масштабу — мы строим почти десяток мегаустановок, по ландшафту — строится по всей стране от Дальнего Востока до Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга, по сложности, по единовременности решения, по стоимости этих установок, наконец, мировая история таких примеров не имеет», — сказал ученый, выступая на сессии «Фундаментальные научные исследования как основа конкурентоспособности страны». При этом он подчеркнул значение предшествовавших фундаментальных исследований. «Да, они (текущие исследования — прим. ТАСС) имеют конкретное практическое приложение, но базируются они на принципах, открытых и заложенных советскими и российскими учеными. Фундаментальные исследования потому и называются фундаментальными, что они создают базу, они создают фундамент долгосрочного развития. Это — стратегия развития, но эту стратегию надо делать правильно, надо формировать и четко понимать те вектора, которые нам нужны. И это, конечно, должно сделать консолидированное научное сообщество», — отметил Благов.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27 — 29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. Организаторы конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, — Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.