Шоумен Родригез признался, что худеет после дегустаций на съемках трэвел-шоу

— В российской индустрии развлечений я уже 20 с лишним лет и много чего успел сделать. На мой взгляд, моя аудитория широка благодаря этому обстоятельству. Она точно знает, что, включив телевизор или оказавшись в зале на моем выступлении, полученный заряд положительных эмоций будет действовать достаточно долго! К счастью, меня любят и дети, и взрослые, и даже очень взрослые! Если говорить конкретно о моей музыкальной ипостаси, думаю, ей интересуются те, кому так же, как и мне, не чужда самоирония, кто любит чуть более витиеватые тексты, сочное звучание духовых, кто, нажимая на play, предпочитает не страдать, а наполняться солнцем!